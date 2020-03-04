كارلا بطرس عاشت مأساة في حياتها.. وقدّمت أدواراً جريئة بعيداً عن الإبتذال

ميرنا وليد - بيروت - ​كارلا بطرس​ممثلة وعارضة أزياء ​لبنان​ية، ظهرت موهبتها منذ طفولتها وكانت منذ ذلك الحين تهوى عرض الأزياء، حتى حققت حلمها في ذلك وأصبحت عارضة، ولفتت أهم المصورين ووكالات عرض الأزياء والمصممين، نظراً لجمالها وطلتها وجسمها الممشوق.

والداها شجّعاها على الدخول إلى عالم عرض الأزياء، وتقديم البرامج والغناء وهذا الانفتاح ترك أثره في شخصيّتها، وإستطاعت عام 1991 أن تحصل على لقب Miss Top Model، كما قدّمت العديد من الأفلام والمسلسلات للسينما في لبنان والخارج.

خاضت تجربة الغناء ولكنّها عادت وركزت في التمثيل، على الرغم من تمتعها بخامة صوتية جميلة، وخصوصاً في اللغة الأجنبية.

حياة كارلا بطرس ومشوارها الفني

كان والدها الراحل الدكتور لبيب بطرس بطلاً في الرياضة، ومذيعاً ومعلقاً رياضياً، لسنوات طويلة في تلفزيون لبنان.

بدأتكارلا بطرسمشوارها الفني كعارضة أزياء نهاية الثمانينات، ثم إنتقلت الى تقديم البرامج التلفزيونية من خلال شبكة أوربت الإعلامية وmtv اللبنانية، توجهت بعدها للغناء، لتدخل بعدها مجال التمثيل عام 1986 مع الكاتب ​مروان نجار​ والممثل الراحل ​إبراهيم مرعشلي​، فشاركت في عدد كبير من المسلسلات، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

نقلتها النوعية كممثلة كانت في مسلسل "نورا"، الذي لعبت فيه إلى جانب الفنانة ​كارول سماحة​ دور المرأة الشريرة، واشتهرت بأداء الأدوار الجريئة.

وإستمرتكارلا بطرسفي الحلقات الأولى من مسلسل "​ما فيي​" الجزء الثاني، بعدما نالت مساحة جيدة من أحداث الجزء الأول، إلا أنها توفيت في الجزء الثاني، بالإضافة إلى أنها تشارك في فيلم كوميدي مع الفنانة اللبنانية ​شيراز​، فهي تقوم بلعب دور والدتها، لكن الفيلم لم يطرح في صالات السينما بعد نظراً للأحوال المتردية في لبنان.

كارلا بطرس والأدوار الجريئة

قدّمتكارلا بطرسأدواراً عديدة لامعة، وأبرزها امرأة الهوى في "​مدام كارمن​" و"​كيندا​"، و"العائدة" و"الإخوة"، والمثليّة في "​أجيال​"، و"شمس وقمر"، ولم تخف من ردة فعل الناس تجاه أدوارها، إذ تتمتع بثقة قوية في النفس، بإعتبار أن هذه الشخصيّات موجودة في المجتمع، وإستطاعت أن تقدم هذه الشخصيات الجريئة بطريقة غير مبتذلة، من دون أن تخدش نظر المُشاهد، وتجعله يتقبلها ببساطتها. لكن في الوقت نفسه قدّمت أدواراً عديدة منها عام 2020 ما فيي 2، عام 2019 ما فيي، عام 2017 الهيبة، عام 2017 ورد جوري، سمارة عام 2016، ​جريمة شغف​ عام 2016، مدرسة الحب- ثلاثية ​كاميليا​، عام 2014 الإخوة، عام 2013 نكدب لو قلنا مابنحبش، عام 2013 جذور، عام 2012 كيندا، عام 2012 روبي، عام 2012 العائدة، عام 2011 آخر خبر، عام 2010 أجيال، عام 2010 مدام كارمن، عام 2010 دكتور هلاسامية، عام 2010 الطائر المكسور.

حياة كارلا بطرس الأسرية

تزوّجتكارلا بطرسمن المهندس اللبناني جوني ربيز، الذي توفي جراء حادث سيارة عام 2007 والخادمة الفيلبينية، ونجت كارلا وابنتاها بأعجوبة رغم إصابتهما بجروح خطيرة.

وفي التفاصيل أن كارلا بطرس وعائلتها وخادمتها الفلبينية كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، إصطدمت بشاحنة خضار على طريق "جسر الفيات" شرق بيروت، ما أدى إلى تحطم سيارتهم بالكامل.

ولم تفكر في الزواج مرّة ثانية وهذا يعود لعدّة أسباب، منها عقلية الرجل الشرقي الذي لا يستوعب ظروف المرأة المشهورة، والمرأة التي لديها أولاد. فالرجل الشرقي ما زال يغار من المرأة الذكيّة، ومن مركزها المهني خاصة إذا كان مركزها المهني أهم من مركزه.



وبعد رحيل زوج كارلا بطرس تعلّمت أن من واجب المرأة أن تتّكل على نفسها للإستمرار في الحياة، وهذا ما علّمته لإبنتيها فهي أم لابنتين هما أدريانا وإيفانا، ومسؤولة عن تربيتهما وتتّبع أسلوب والدتها في تربيتهما، إذ كانت والدتها معاصرة ومتفهّمة في تربيتها ،لها ولإخوتها. كانت توجّههم وتشجّعهم على السير في طريق الصواب وممارسة الرياضة، وتتابع جميع تفاصيل نشاطاتهم الدراسية، وتحاول أن تكون صديقتهما.