علي المولى: من الطبيعي أن يزيد أجري وهذا ما ميّز تعاوني مع شيرين عبد الوهاب وملحم زين وعباس جعفر

ميرنا وليد - بيروت - يعد ​علي المولى​ اليوم أحد أهم كتّاب الاغنيات في الشرق الأوسط، فلم يكتب قلمه عملاً إلا وعرف النجاح، ولم يغنِ فنان كلماته إلا وحقق شهرة مضاعفة. فكان لا بد من أن يكون لموقع "الفن" مقابلة معه لمعرفة سر هذه النجاحات المتتالية له، وماذا يحضّر من مفاجآت قريبة؟

اكتسحت شارات مسلسلات رمضان العام الماضي بثلاثة تترات أخبرنا ما الذي يميز "يا بتفكر يا بتحس" عن "أزمة ثقة" عن "يا دني "؟

لكل أغنية خصوصيتها عندي، ولا يسعني المقارنة أو التمييز في ما بينها، فكل واحدة تعالج حالة مختلفة.

ألم تخف من غناء شيرين عبد الوهاب لأول مرة باللهجة اللبنانية من كلماتك وكيف كان ​التعاون​ من أجل إتقانها للعمل؟

كان الحماس سيد الموقف، وخصوصاً أني من أشد المعجبين بشيرين، لم يكن خوفاً على قدر ما كان تحدٍ. أما بالنسبة للتعامل مع شيرين فقد كان ممتعاً ولم نواجه صعوبة بالنسبة للهجة اللبنانية.

هل احتكر علي المولى شارات المسلسلات أو أن المنتجين هم من يطلبونك بالاسم؟

أشكر شركة الصباح على الثقة، بإعطائي فرصة كتابة ثلاث شارات لمسلسلات من انتاجها، لكن هذا لا يعني أني احتكرت شارات المسلسلات، فقد كان الموضوع محض صدفة.

حالياً تحصد شارة مسلسل "العودة" بصوت ​ملحم زين​ نجاحاً لافتاً وملحم بالذات عرف بقوة صوته وبالمواويل فكيف رأيته بالأغنية الرومانسية؟

إن قصة المسلسل فرضت نفسها في توجه الأغنية، كما أن الدور الكبير يعود للملحن ​محمود عيد​ في توجيه مسار الأغنية وللموزع ​جيمي حداد​، أما الفنان ملحم زين فهو من الأصوات الكبيرة والمطواعة ويمكنه تأدية مختلف الألوان.

لقد تعاونت مع ​عباس جعفر​ على الرغم من أنه ليس مطرباً ولا يتقبل الجميع غناءه فلماذا قبلت أنت ؟

إن تعاوني مع عباس جعفر كان خطوة مهمة بالنسبة لي، فمعه تمكنت من الخروج من عباءتي وتقديم لون مختلف وجديد علي، و قد كان التعاون مثمراً وأنا الآن في صدد تحضير الأغنية الثالثة معه.

هل من الممكن أن تخوض مجال الغناء أو التمثيل في المستقبل؟

في المستقبل لا أدري ما ينتظرني، فأنا لدي العديد من الأفكار في مجالات مختلفة بعيدة عن الكتابة، لكن بالطبع ليس غناءً.

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من الفنان الذي لم تتعاون معه وتود أن يكون هناك عمل يجمعكما قريباً؟

هناك العديد من الأسماء التي يسعدني التعامل معها على سبيل المثال ​صابر الرباعي​ ، ​كاظم الساهر​، ​ماجد المهندس​، ​حسين الجسمي​، وائل كفوري...

من هو الفنان الذي قد ترفض التعاون معه وهل تضع شروطاً معينة على أي فنان لكي تعطيه شعرك؟

من لا يستطيع أن يعطي الأغنية حقها فأنا ما يعنيني نجاح العمل، وليست هناك شروط محددة.

هل أجر علي المولى تضاعف مع كثرة العروض؟

من الطبيعي أن يزيد الأجر، فلكل مرحلة ظروفها.

أعلنت خبر خطوبتك السنة الماضية هل نراك عريساً عام 2020؟

هذا المخطط بإذن الله، مع نهاية هذا العام.

ماذا تحضر قريباً ومع من ستتعاون؟

سأتعاون مع العديد من الفنانين، أسمّي لك منهم ​رويدا عطية​، ​جوزيف عطية​، ​إليسا​، ​سعد رمضان​، أدهم نابلسي، ​راغب علامة​، ناصيف زيتون، ​يحيى رضوان​...