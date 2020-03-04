ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة اللبنانية ​راكيل​ لإطلاق أول عمل لها على الصعيد الغنائي في العام 2020، إذ انها ستكون أغنية جديدة صوّرتها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة مدرب الرقص ​شارل ماكريس​ في أول تعاون بينهما، يقدمان من خلاله عملاً مختلفاً وصورة جديدة تظهر فيها راكيل، وذلك بحسب ما أكده لنا كلٌّ منهما في حديثنا معهما خلال زيارتنا لموقع التصوير.

وإضافة إلى تفاصيل هذا العمل الجديد، كان لنا حديث مع راكيل في عدة مواضيع أخرى، منها ما يتعلق بالتمثيل، خاصةً أن بداياتها الفنية كانت في الدراما، لتبتعد قليلاً خلال الفترة الماضية وتركز أكثر على الغناء، فهل تخلت عن التمثيل كلياً؟

تفاصيل لقاءينا مع راكيل وشارل ماكريس في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- من كواليس كليب أغنيتها الجديدة..راكيل: لن أعود للتمثيل إلا بدور بطولة والممثلون يُظلمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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