بالصورة- عمر كمال في أقوى تصريح بعد حذف أغنية "عود البطل"

ميرنا وليد - بيروت - بعد ساعات قليلة من طرح أغنية "عود البطل" للفنانين ​عمر كمال​ وحسن شاكوش، تصدرت الأغنية تريند يوتيوب عدّة دول، وحققت خلال 24 ساعة من طرحها حوالي 7 ملايين مشاهدة، إلا أن موقع "يوتيوب"حذف الأغنية اليوم من دون أي توضيح.

تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الحذف هو سرقة لحن الأغنية من مهرجان يحمل اسم "خطفتيني"، إلا أن برومو الأغنية تم طرحه في 28 كانون الثاني الماضي، بينما المهرجان تم طرحه على يوتيوب بتاريخ 22 شباط.

وردّا على حذف الأغنية كتب عمر كمال عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهاً الى مجهول قائلاً:"نفس اللي حصل في "بنت الجيران" بيحصل تاني في "عود البطل" ... الاغنية أتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اي اغنية نزلت قبل كده. بس معلش خير والله حصل كده في "بنت الجيران" وبقت ١٧٠ مليون .. متفتكرشي انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعني .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذي الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع وهنرجع أقوى وأنجح".

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