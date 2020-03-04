ألين لحود تحيي ذكرى وفاة والدتها سلوى القطريب برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ​ألين لحود​ ذكرى وفاة والدتها الفنانة اللبنانية ​سلوى القطريب​ برسالة مؤثرة أعربت فيها عن إشتياقها الشديد لها.

ونشرت ألين صورة لوالدتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً لها:"ماما، عم تسمعيني، 11 سنة ماما، 11 سنة طوال، بنفس الوقت كأنوا كان مبارح، بس بعرف إنك مش بعيدي كتير، بعرف إنك بعدك هون بطريقة ما، كل اللي بتمناه لو بقدر شمك، أغمرك، ألمس شعرك متل ما كنت أعمل، ماما أنا بعدني متل ما أنا، بس أنضج شوي، وبعدني بحبك".

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