هذا سر رفض ياسمين عبد العزيز حضور مهرجان الأقصر

ميرنا وليد - بيروت - إعتذرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ عن عدم المشاركة والحصول على التكريم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته التاسعة بحسب ما ذكر أحد مصادر صحيفة "الوطن" المصرية.

وبحسب المصدر، "كان من المقرر أنَّ يجري تكريم ياسمين عبد العزيز، خلال فعاليات مهرجان الأقصر، ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب إجرائها عملية جراحية"، إلا أنه تبين أن السبب الحقيقي هو حصول خلاف مع شقيقها وائل عبدالعزيز.

ويشار الى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشهد هذا العام عددًا من نجوم الفن من مصر وأفريقيا، أبرزهم زينة وعمرو عبد الجليل ومصطفى شعبان والفنانة السنغالية ميمونة ندياي.

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