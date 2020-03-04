ميرنا وليد - بيروت - رغم المشاكل الكثيرة التي يواجهها المطرب الشعبي ​حمو بيكا​، والتي تتمثل بقرار منعه من الغناء الصادر عن نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري هاني شاكر، يواجه بيكا مشكلة جديدة تتعلق بأغنيته التي طرحها بالأمس بعنوان "دلقو الخمرة".

فبعد طرح الأغنية، أشار عدد من المتابعين إلى أن لحن الأغنية مسروق من لحن لأغنية "كتر خيري" للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، وقارن الكثير منهم بين الأغنيتين مؤكدين على الأمر.

وبعد ساعات على طرحها على "يوتيوب" تمّ حذف الأغنية، ولم يعرف بعد إن كان بسبب قرار منعه من الغناء أم بسبب سرقة اللحن.

أغنية "دلقو الخمرة" غناء حمو بيكا بالتعاون مع قدورة ونور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي، أما أغنية "كتر خيري" فهي من غناء شيرين عبدالوهاب وكلمات نادر عبد الله وألحان تامر علي، وتم تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب بقيادة المخرج سعيد الماروق.

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كانت هذه تفاصيل خبر حذف أغنية حمو بيكا بعد إتهامه بسرقة شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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