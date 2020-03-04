ماغي بو غصن: "نحنا خسرنا بلكي هني بيكسبوا"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الى انه رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها، يجب ايجاد طرق كي نجعل اولادنا متعلقين بلبنان.

وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بهالوضع يلي عّم نمرق فيه كلنا أملنا ضعيف ..ومنهارين ..وكتير من أحلامنا تكسّرت قدام عيونا...بس برغم كل الظروف لازم نلاقي طرق حتى يبقوا ولادنا معلقين بالوطن(اكيد مش الزعماء) ...ناس بتجي وبتروح ..وكل شي إلو وقت وبيخلص. بس بيبقى الوطن.نحنا خسرنا بلكي هني بيكسبوا".

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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