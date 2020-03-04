تراند اليوم : ظهور أوين كولفر على الشاشة الكبيرة في مغامرة من إخراج كينيث برانا

ندعوك لمشاهدة الفيديو الترويجي والملصق الإعلاني الجديدَين لفيلم “Artemis Fowl” من ديزني الذي تدور أحداثه حول مغامرة مثيرة ومبهرة ستدهش الجماهير من جميع الأعمار وتسعدهم. يُذكر أن الفيلم مأخوذ عن الكتاب الشهير بقلم أوين كولفر وهو من إخراج كينيث برانا. تدور أحداث الفيلم حول رحلة “أرتيمس” ذي الاثني عشر عامًا صاحب العقلية الإجرامية حادة الذكاء أثناء بحثه عن والده المفقود. يُرجى مشاركة الفيديو الترويجي والملصق الإعلاني مع القرّاء ومشاهدة الفيلم عند عرضه في السينمات بالولايات المتحدة يوم ۲۹ مايو ۲٠۲٠.

“نجحت ديزني بالاشتراك مع كينيث برانا في العثور على طريقة للاستفادة من خيالي ومزجه بروعة ديزني وعرض هذا المزيج الخلاب على الشاشة الفضية، لذلك أتشوّق لأن يشاهد الجماهير هذا الفيلم”.

–أوين كولفر، مؤلّف فيلم “Artemis Foul”

“قدَّم أوين كولفر سلسلة شهيرة من الكتب وعالمًا جديدًا تمامًا من الشخصيات. نأمل أن يُقبل المعجبون الذين يعرفون هذا البطل الجذّاب والمخالف للمألوف على مشاهدة الفيلم مع جمهور السينما الذي يتعرّف على هذا البطل للمرة الأولى للاستمتاع بالكثير من المفاجآت التي تتسبب في تغيير مجرى الأحداث بأسلوب “أرتيمس فاول” المعتاد. يعرض الفيلم مغامراته الأيرلندية التي تخطف الأنفاس ومطارداته العالمية المشوّقة. وقد استوحينا هذه الشخصية من وقاحة “أرتيمس” وذكائه الشهيرَين، فحظينا بالفرصة لنقل الأسطورة المأخوذة من الكتاب على أمل تقديم بطل جديد للشاشة الكبيرة. وأود في النهاية أن أعبّر عن سعادتي الكبيرة بهذه التجربة”.

— كينيث برانا، مخرج “Artemis Fowl”

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الهاشتاغ: #ArtemisFowl

“أرتيمس فاول” صبي عبقري عمره ١۲ عامًا سليل عائلة طويلة من العقليات الإجرامية حادة الذكاء، ويجد نفسه في معركة تعتمد على القوة والذكاء في مواجهة جنس جنّي قوي مخفي ربما يكون السبب في اختفاء والده.

فيلم “Artemis Fowl” من ديزني مأخوذ عن كتاب أوين كولفر الشهير، وتعرض أحداثه مغامرة مبهرة ومثيرة تستعرض رحلة الصبي العبقري “أرتيمس فاول” الذي يبلغ ١۲ عامًا وسليل عائلة طويلة من العقول الإجرامية حادة الذكاء، بينما يبحث عن والده الذي اختفى بشكل غامض. بمساعدة خادمه وحارسه الوفي، ينطلق “أرتيمس” في رحلة للبحث عنه، وفي إطار هذه الرحلة يكتشف حضارة قديمة تحت الأرض – عالم جنّي متطوّر بشكل مذهل. استنتج “أرتيمس” أن اختفاء والده مرتبط بشكل ما بالعالم الجنّي السري المعزول، فوضع بذكائه الحاد خطة خطرة إلى درجة أنه وجد نفسه في النهاية في حرب محفوفة بالمخاطر تعتمد على الذكاء في مواجهات الجنس الجنّي بالغ القوّة.

فيلم “Artemis Fowl” من إخراج كينيث برانا وبطولة فرديا شو ولارا ماكدونيل وجوش غاد وتمارا سمارت ونونسو أنوزي وجوش ماكغواير ونيكيش باتل وأدريان سكاربورو مع كولين فاريل وجودي دينش. الفيلم من إنتاج كينيث برانا (نقابة المنتجين الأمريكية) وجودي هوفلاند (نقابة المنتجين الأمريكية) مع المنتجَين التنفيذيَين أنغوس مور جوردون وماثيو جينكينز. الفيلم سيناريو كونور ماكفيرسون وهاميش ماكول. يبدأ عرض فيلم “Artemis Fowl” من ديزني يوم ۲۹ مايو ۲٠۲٠.