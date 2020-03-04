تراند اليوم : منصة WAVO تقدم باقة من أروع المسلسلات والأفلام في شهر مارس

كشفت WAVO، منصة البث المتميزة من OSN، عن تشكيلة جديدة تضم 5 مسلسلات و5 أفلام حائزة على جوائز، لتوفر خلال شهر مارس المعروف بتقلب أجوائه وقتاً مثالياً لمشاهدة أعمال رائعة تستحق المتابعة.

أفضل 5 مسلسلات جديدة تستحق المشاهدة

الموسم الثالث من مسلسل Westworld: تنشأ خلال هذا الموسم علاقة بين دولوريس وكيليب، كما تكتشف دولوريس المعاملة التي تتعرض لها الروبوتات في العالم الحقيقي. في هذه الأثناء، تجد مايف نفسها في حديقة ديلوس أخرى تتمحور حول فترة الحرب العالمية الثانية وتدور أحدثها في إيطاليا زمن الفاشية.

مسلسل The Plot Against America: يروي هذا العمل الذي يقدمه منتجو مسلسل The Wire، دراما تاريخية بديلة تحكي قصة فوز تشارلز ليندبيرغ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد فرانكلين روزفلت في الأربعينيات وكيف حول الأمة إلى الفاشية.

الموسم الرابع من مسلسل High Maintenance: دراما كوميدية تحكي قصة رجل يعمل في توصيل المواد المخدرة وزبائنه في مدينة نيويورك، علماً أنه تتوفر أيضاً مجموعة كاملة تضم المواسم الأول والثاني والثالث.

الموسم الثالث من مسلسل The Sinner: يحقق أمبروس (الذي يؤدي دوره بيل بولمان) خلال أحداث هذا الموسم في حادث سيارة مميت وقع في شمال مدينة نيويورك ليزيح الستار عن قضية محيرة أكبر بكثير. ويشارك أيضاً في بطولة المسلسل كل من مات بومر وكريس ميسينا.

مسلسل حب في اسطنبول: يتوفر هذا المسلسل بالدبلجة العربية وباللغة الأصلية، وهو من إنتاج مشترك روسي وتركي، ويبحث في المشاق والصعاب المرافقة لمحاولات الإنجاب وتحقيق السعادة الزوجية.

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أبرز 5 أفلام جديدة تستحق المشاهدة

Skyscraper: بعد أن يُتَّهم ويل سوير الذي يعمل في تقييم أمن ناطحات السحاب بإشعال بحريق في أكثر أبنية العالم أماناً، يبدأ البطل الذي يؤدي دوره الممثل دوين جونسون رحلة إثبات براءته وإنقاذ أسرته من المبنى المحترق.

Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw: بريكستون لور جندي مطور إلكترونياً يحمل قوى خارقة وذكاء استثنائياً ويحمل جرثومة قاتلة يمكنها القضاء على نصف سكان العالم. ولمواجهته، يضطر رجل الأمن لوك هوبس وديكارد شو الخارج عن القانون لتجاوز خلافاتهما السابقة والتعاون لمنع لور من تدمير البشرية.

Us: يتناول فيلم التشويق والإثارة الذي تشارك فيه الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار لوبيتا نيونغو، قصة عائلة تتعرض لهجوم من قبل مجموعة غريبة تتكون من أشخاص شبيهين لأفراد الأسرة.

Mary Magdalene: فيلم دراما يشارك في بطولته كل من الممثل يواكين فينيكس الحائز على عدة جوائز والممثل شيواتال إيجيوفور والممثلة روني مارا (بطلة فيلم Girl with Dragon Tattoo).

Overboard: فيلم كوميدي حائز على جوائز من بطولة آنا فاريس وإيفا لونغوريا، ويحكي قصة صاحب يخت ثري يسقط من مركبه ويفقد ذاكرته. وهنا تأتي موظفة كان الرجل الثري قد أساء معاملتها وطردها من عملها ظلماً، حيث تستغل الوضع وتقنعه بأنهما متزوجان.

وتحتفي منصة WAVO بمناسبة يوم الأم واليوم العالمي للمرأة، حيث تقدم مجموعات كاملة من مسلسلات حائزة على جوائز وتلعب النساء دور البطولة فيها، ومنها مسلسلSharp Objects ، و Girls(الموسم 1 – الموسم 6)، ومسلسل Veep (الموسم 1 – الموسم 7)، ومسلسل Mildred Pierce، إضافة إلى مسلسل Lost الحائز على جوائز ’غولدن غلوب‘ و’إيمي‘ (الموسم 1 – الموسم 6)، ومسلسل The Night Of الحائز على جائزة ’إيمي‘، ومسلسل The Wire الذي ترشح لجوائز ’إيمي‘ (الموسم 1 – الموسم 5)، إلى جانب إضافة أحدث مواسم برنامج Keeping Up with the Kardashians (الموسم 17).