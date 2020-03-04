شاهد.. جوهرة بوصلة رقص مثيرة للجدل مع شاب يرتدي تاج!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 04:43 مساءً - تثير الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة الجدل عادة بإطلالاتها المثيرة في وصلات الرقص التي تقدمها وتنشر مقاطع منها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن مؤخرأ، بدأت تظهر فيديوهات لجوهرة في وصلات رقص مع رجال يشاركنها وصلات الرقص وينافسنها في حركاتها.
وفي احدث هذه الفيديوهات، ظهرت جوهرة برفقة شاب يرتدي تاج على رأسه وهو يؤدي حركات راقصة أثارت الجدل والكثير من التعليقات.
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