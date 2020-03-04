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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيخ زايد أسطورة الإبداع" .. فيلم وثائقي روسي ضمن فعالية يوم الإمارات بموسكو والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
نظمت مؤسسة سكولكوفو للابتكارات والاختراعات في العاصمة الروسية موسكو أمس فعالية خاصة للاحتفال بيوم دولة الإمارات تضمنت عرض الفيلم الوثاثقي الروسي"الشيخ زايد أسطورة الإبداع" والذي يحكي عن مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" خلال فترة توليه قيادة الدولة.
وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد سلط الفيلم الضوء على حياة مؤسس الدولة كواحد من أكثر الزعماء السياسيين حكمة في العصر الحالي، وكيف استطاع بحكمته إنشاء دولة متقدمة ومزدهرة أصبحت تضاهي الدول الكبرى في وقت قصير.
وأقيمت على هامش الفعالية ندوة وحلقة نقاش تحت عنوان "تقنيات التفاعل.. الابتكار كوسيلة للتعاون بين دولة الإمارات وروسيا" بمشاركة ممثلي الشركات والهيئات الحكومية في البلدين والتي كرست أيضا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .
كما تم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية التي تحكي تاريخ وحضارة الامارات.
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