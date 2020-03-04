الموسيقيين المصرية تتحرك قانونيا ضد مطربي المهرجانات

الأربعاء 4 مارس 2020

اتخذت نقابة الموسيقيين في مصر إجراءاتها القانونية ضد الفنان المصري محمد رمضان، ومطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، عقب طرحهم أغنيات على موقع "يوتيوب" دون تصريح.



وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن هناك تعاون مع الجهات المسؤولة للتصدي لهذه الظاهرة فوراً، في ظل قيامهم بتحدي القانون.

وأوضح "مرتضى" أنه منذ صدور قرار النقابة بمنعهم من الغناء، وهناك تعاون مستمر مع الجهات المختلفة لمنع ظاهرة الغناء دون تصريح على المسارح العامة، وأماكن الحفلات، مؤكداً عدم وجود شعبة "للمهرجانات" في النقابة، وأن هناك طرق قانونية لمزاولة مهنة الغناء.

وقال "مرتضى" إن من يجد في نفسه الرغبة في الغناء، عليه التقدم للنقابة لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وبعدها يخضع لاختبار الصوت، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة حسن السير والسلوك، والتي يجب أن يتسم بها.

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وكان الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أشار إلى أن طرح الفنان محمد رمضان لأغنية "أنت جدع"، منذ يومين يعد تحديا كبيرا لقرار النقابة بمنع أغاني المهرجانات، وعدم التعامل مع من يقدموها.

وأكد سكرتير النقابة أنه سيتعامل مع هذه الأزمة بشكلٍ قانوني، وسيقوم بتحميل الأغنية على قرص مدمج، وسيتقدم ببلاغ خلال ساعات، يتهم فيه محمد رمضان بمزاولة مهنة دون تصريح.

وأشار "رمضان" إلى أن مخالفة قرار نقابة الموسيقيين، قد يعرض صاحب الواقعة إلى الحبس أو الغرامة، وفقًا للقانون، مُحذراً أي مطرب مهرجانات من طرح أي أغانٍ مُجددًا، حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون.

يذكر أن المغنيان حسن شاكوش وعمر كمال طرحا، الإثنين، أيضا أغنية بعنوان "عود البطل"، حيث تجاوزت الأغنية أكثر من 2 مليون و300 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

أما أغنية محمد رمضان "أنت جدع" فقد حققت بدروها رقماً مقاربا في يومين، بعدد مشاهدات قدره 2 مليون و200 ألف على "يوتيوب".