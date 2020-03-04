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شكرا لقرائتكم خبر عن فاشنيستا كويتية لديها أكثر من مليونين متابع تعلن التوبة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
أكدت الفاشنيستا الكويتية غدير سلطان، ”توبتها“، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، مؤكدة أنها لن تظهر بـ“وجهها“ مجددا عبر أي من حساباتها في مواقع التواصل، دون أن توضح إن كانت ستعود لارتداء ”الحجاب“ أم لا.
وعزت غدير سبب قرارها إلى ”ما يشهده العالم حاليا من حوادث كثيرة ووفيات لا يمكن معرفة عددها“، مؤكدة أن هذا الزمن هو ”زمن الصحوة“، حسب موقع “ارم نيوز”.
وقالت في مقطع الفيديو ”شفت إن إحنا حاليا بزمن الصحوة، لازم كل واحد يصحى ويشوف شقاعد بسوى بحياته، شوف شقاعد الدنيا تصير فيها، الناس قاعدة تموت دون اثر، اللي يموتون مانعرف عددهم، (..) من هاللحظة أنا أبي أتوب وما أبي أطلع وجهي نهائيا بعد، كنت وايد مستانسة وابي ادزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ماكنت سعيدة، رغم الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقلولي سعيدة وشذي، حسيت إن خلاص هذي لحظة الصحوة حقي، إن خلاص إنت شنو فيج، فيني ما أبي أطلع وجهي، خلاص أشاركم نسولف أفيدكم بأشياء بحياتكم، بس ما أسوي أشياء غلط وتأثر على أي بيت فيكم، يمكن صورتي تأثر على أي بيت فيكم، (..) فهذا أحلى قرار اتخذتا بحياتي“.
وأضافت أنها لم تشعر بالسعادة منذ مدة بعيدة، مؤكدة أنها اتخذت قرارها بحزم رغم صراعها الداخلي.
وصورت الفاشنيستا الكويتية زوايا من منزلها الفخم، معلقة ”كل هذا اللي قاعدين تشوفونه والله ماجبلي السعادة، هذا كله، والله ماتدرون السعادة وين، السعادة مو بالفلوس، مو بالبيت، السعادة وراحة البال عند القريب من رب العالمين بس“.
ونشرت غدير عبر حسابها في ”انستغرام“، الذي يتابعه أكثر من مليوني متابع، تعليقا جاء فيه ”سيستجيب، ما دمت تؤمن أنه سيستجيب“.
وكانت الفاشنيستا الكويتية غدير سلطان قد تخلت عن الحجاب سابقا، وصرّحت قبل نحو عامين أنها ”تشعر بأنها تسيء للحجاب وهي تعرضه كموضة“، قبل أن تعلن اليوم الثلاثاء ”توبتها“ النهائية
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