فن ومشاهير

إلغاء حفل أحلام وعبدالله الرويشد في السعودية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، إلغاء حفلها الغنائي الذي كانت مقررة إقامته برفقة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي، في الـ6 من شهر مارس الجاري، في المملكة العربية السعودية ضمن جلسات الثمامة الغنائية.

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وعلقت ”أحلام“ على تغريدة أطلقها أحد الحسابات بأن التذاكر ما زالت متوافرة لحضور الحفل، قائلة:“تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبًا إلى رياض العز“.

ولم تكشف ”أحلام“ بشكل مباشر عن السبب وراء إلغاء الحفل، إلا أن توقعات الجمهور حول سبب الإلغاء أشارت إلى أنه جاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إعلان السعودية تسجيل أول إصابة به على أراضيها.

وكان مقررًا أن يقام الحفل في محمية الملك خالد الملكية بحضور عدد جماهيري كبير، حتى أن ”أحلام“ طلبت من جمهورها، مراسلتها على الرسائل الخاصة لتلبية طلباته في أي أغانٍ يريد سماعها.

ويوم امس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا  “ Covid-19″، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

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