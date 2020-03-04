الذهبية نوال الزغبي نجمة قفطان مازاغان وهذه التفاصيل

احتضنت مدينة الدار البيضاء تظاهرة “قفطان مازاغان” في دورتها التاسعة المنظمة من طرف “جمعية الأيادي البيضاء” ودار “أزياء ليليان”، بحضور عدد كبير من الفنانين ومصممي الأزياء المغاربة.

وقد عرفت التظاهرة حضور مجموعة من ألمع النجوم الفنية المغربية والعربية، حيت تم اختيار النجمة الذهبية اللبنانية “نوال الزغبي” لتكون نجمة الحفل بامتياز لما حققته من نجاح كبير خلال مسيرتها الفنية الطويلة، التي الهبت الحضور بمجموعة من الأغاني الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة النجمة سلمى رشيد والنجمتين صفاء وهناء، في حفل عرف حضور أكثر من 1200 شخصاً، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من ألمع المصممين المغاربة، حسن بوشيخي، فتيحة اللوح، زوهرة لعمش، فدوى شنوف، منى جلال منصور، زينب لحمودي، كريمة العلوي، وزهور ايبرا، بالإضافة إلى ممثلة مركز ولاد زمام، والتي تعتبر أصغر مصممة مشاركة، والتي لا تتجاوز 17 سنة، لتختار تحدي إعاقة الصم والبكم والدخول إلى عالم تصميم الأزياء بفضل المركز الذي تم افتتاحه مؤخرا من طرف “جمعية الأيادي البيضاء” بجماعة ولاد زمام التابعة لعمالة إقليم الفقيه بن صالح.

أمّا الحدث فحضره عدد كبير من الشخصيات الفنية، الدبلوماسية، الاجتماعية، وغيرها.. منها السفير اللبناني زياد عطالله.