حمو بيكا متهم بسرقة شيرين.. مشكلة جديدة بعد منعه من الغناء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه مطرب المهرجانات الغنائية المصري حمو بيكا اتهاما بالسرقة؛ إذ اقتبس لحنا من أغنية "كتر خيري" للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وذلك في أغنيته الجديدة "دلقو الخمرة" والتي تعاون فيها مع مطربي المهرجانات قدورة، ونور التوت، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أغنية شيرين "كتر خيري"، وفيديو مهرجان "دلقو الخمرة"، وعقدوا مقارنة بين الاقتباس الذي تم من اللحن، وهو ما لوحظ بالفعل في مقاطع كثيرة بالأغنية.

واتهم رواد التواصل الاجتماعي حمو بيكا بالسرقة خاصة أنه لم يعبأ بالأزمة التي يواجهها بمنعه ومطربي المهرجانات الشعبية من الغناء من جانب نقابة الموسيقيين، ولم يكتف بالاتجاه لليوتيوب لتعويض خسائره بل يقوم بالسرقة أيضا.

أغنية "دلقو الخمرة" غناء حمو بيكا بالتعاون مع قدورة ونور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي، أما أغنية "كتر خيري" فهي من غناء شيرين عبدالوهاب وكلمات نادر عبد الله وألحان تامر علي، وتم تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب بقيادة المخرج سعيد الماروق.

وكانت أكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر، أن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا كسر قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء وأحيا حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة في مدينة الإسكندرية.

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وكشف بيان صادر عن نقابة الموسيقيين، مؤخرا أن إحياء حمو بيكا لحفل غنائي يعد تحديا صارخا للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين في ظل القرار الخاص بمنع هذه الفئة من الغناء.

وأوضح البيان أن نقابة المهن الموسيقية بفرعها في الإسكندرية ومن خلال نقيبها الفرعي علاء المرضي قد حررّ محضرا ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل.

وأشار إلى أن المحضر حمل رقم 2578 وتم في مساء يوم الأحد الـ 23 من فبراير 2020 بناء على تعليمات من المايسترو منصور هندي رئيس لجنة العمل.

وأكد منصور هندي في تصريح مقتضب له بالبيان أن النقابة لن تتوانى في تطبيق القانون وردع أي شخص يقوم باختراقه، في ظل القرار الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.

وأنهى البيان بالقول إنه بالتواصل مع إدارة الرقابة على المصنفات الفنية فقد حررت هي الأخرى محضرا حمل رقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، لإحيائه حفلا دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

يذكر أن النقيب هاني شاكر قد قرر في بيان للنقابة ومجلسها قبل أيام منع مطربي المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية والفنادق، وطالب كافة الجهات المعنية من شرطة السياحة ومفتشي النقابة بمطاردة مطربي المهرجانات في أي مكان يقومون بالغناء فيه.