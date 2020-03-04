شقيق مريم حسين الأصغر يشغل المتابعين بوسامته

لفتت الفنان المغربية مريم حسين الأنظار بعد ظهورها في فيديو جديد أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وبدت في المقطع المصور وهي تقود السيارة معلنة أن شخصاً يرافقها. وكشفت أن هذا الشخص هو شقيقها اسماعيل. ولفت الأخير إلى أنه سيرافقها مدى الحياة.

وأعربت مريم حسين عن عاطفتها تجاه أشقائها مشيرة إلى أنهم يشكلون الدعم والسند. وكشفت أن شقيقها لم يكن يحب الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن والدها سمح له أخيراً بذلك.

كما أعلنت فوزه في سباق للخيل وتغزلت بجماله وسألته عن عمره فأجاب أنه بلغ الـ27 عاماً. إلا أنها اعترضت على ذلك مشيرة إلى أنه أصغر منها وأن هذا يجعلها تبدو كبيرة في السن. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق بعد ما نشرته تعليقاً على موضوع فيروس كورونا المنتشر عالمياً. وكتبت: "المغرب من أقل الدول عرضة لفيروس كورونا الحمدلله قولوا بعد إنهم ساحرين الفيروس بعد".

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وتعرضت على إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر الكثيرون أنها لم تختر الطريقة المناسبة للدفاع عن الشعب المغربي وأنه كان عليها أن تظهر التعاطف مع الشعوب التي تعاني بلدانها من تفشي الوباء.

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