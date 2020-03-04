منى فاروق تهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز

علقت الفنانة منى فاروق على كلام وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد هجومه عليها عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وتهديده للفنان أحمد العوضي لحثه على الابتعاد عنها.

وعلقت فاروق، عبر حسابها بفيسبوك قائلة: «عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كده.. أختك أرجل منك».

وأضافت: «أنا اتمنيت إنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك».

ونشر وائل عبدالعزيز رسالة عتاب شديدة اللهجة لشقيقته بسبب ما يتردد عن ارتباطها بأحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب وائل عبدالعزيز في حسابه على «فيسبوك»، معاتبًا شقيقته ياسمين: «بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتِ صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك ووقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك».

وانتقد وائل في البوست التقاط شقيقته صورا مع أحد الأشخاص لم يسمه (يقصد العوضي) على حساب سمعتها وسمعة العائلة، مشيرًا إلى أنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا (يقصد طريقة ارتباطها).

وتابع: «من إمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من إمتى الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وأنتِ حرة فيها، أنا هتكلم على الشق إللى يخصني، إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه ورايحة على فين؟، أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب إللى هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام». وانتقد «العوضي» وائل عبدالعزيز، معتبرًا في «فيس بوك» أن ذلك من الكبائر، لكن كل منهما حذف تعليقه بشأن الأزمة.

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ووجه وائل عبدالعزيز رسالة إلى أحمد العوضي، وكتب «وائل» في حسابه على «فيس بوك»: «ياسمين سألتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب وتتجوز وأنا أول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك.. بس مش إنت لأني أعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي».

وأضاف: «نصيحة مني ليك لما تدخل على ست ماتختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني.. مش يتصور صور زي دي».

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز نشرت في عيد ميلادها الماضي صور عيد ميلادها وكان بصحبتها أحمد العوضي، وبدأت تتردد شائعات عن ارتباطهما منذ ذلك الحين، إلا أنه لم يصدر تأكيد من أي منهما بشأن الارتباط.

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