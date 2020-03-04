كندة علوش غاضبة بسبب صورة مركبة لها

فوجئت الفنانة السورية كندة علوش بظهور بوستات كثيرة لبعض النصائح التي يتطوع ويقدمها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ويضعون نصائحهم تلك على صورة لها مما أثار حفيظتها.

وهاجمت كندة الذين يقدمون على ذلك الفعل، بسبب نشر صورها تلك وهي محملة بذلك الكلام، فنشرت صورة لها بطريقة "الكوميكس"، على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي على "إنستغرام"، مكتوباً عليها: "إزاي تكون مرتاح.. 1- تبطل تصالح المقموص.. 2- تبطل توضيح للغبي.. 3- تبطل تشرح للي فاهم غلط.. 4- تبطل تبرر للي بيحكم عليك من غير ما يعرفك!!"، وعلقت على الصورة بقولها: أموت وأفهم ليه بيحطوا صورتي على الهري دا.

يذكر أن كندة علوش كانت توقفت عن التمثيل منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف، لتعلن بعد حملها أنها ستظل في المنزل لمدة عامين لرعاية ابنتها حياة، لأنها لا تحب أن تترك طفلتها رضيعة في يد مربية.

وكانت حياة قد أكملت عمرها الأول في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

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