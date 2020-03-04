آيتن عامر تكشف سراً عن حياتها قبل التمثيل

كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن حلمها قبل دخول مجال التمثيل .

وعلقت قائلة :"وأنا في المدرسة كان عندي مدرسة موسيقى اسمها ميس سمر اثرت فيا بشكل كبير علمتني العزف على كل الآلات الموسيقية وأولها كان الاوكورديون مع إنه كان اكبر مني اصلا.. كنت وقتها في تالتة ابتدائي وكنت بمشي طابور المدرسة كله وكنت كل يوم انا اللي بعزف النشيد الوطني وموسيقى التمارين ولما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب او بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الاوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز".

وتابعت: "دة غير اني كنت بطلة حفلات المدرسة من أول فقرة الشعر الفرنساوي لحد استعراض الحب . حببتني في الغناء جدا لدرجة ان كان فعلا حلمي أكون مطربة واعمل اغاني حلوة ".

وأضافت :"وفعلا لما كبرت وقبل ما امثل مضيت مع شركة انتاج اغاني ونفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل وحسّيت اني موهبتي كممثلة اكبر كتير من الغناء والحمد لله نجحت، بس دلوقتي في حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة انا نفسي اعمل اغانى حلوة ومش قادرة انفذ الخطوة دي بصراحة".

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