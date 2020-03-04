تعرف علي سبب انفصال أوكا وأورتيجا بشكل مفاجئ

بعد تعاون فني استمر لعدة سنوات، انفصل أورتيجا فنيًا عن محمد صلاح الشهير بـ"أوكا" وهو زوج الفنانة المصرية مي كساب .

وفاجأ اورتيجا الجميع بطرحه مهرجان "أنا هتجنن" لوحده بدون أوكا، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة بين متابعيه وتوقع البعض نشوب خلافات بينه وبين أوكا دفعتهما للإنفصال الفني .

وتعاطف الكثير مع أوكا زوج مي كساب متمنين له التوفيق بدون أورتيجا وأن ينجح في الإستمرار وحده بمجال الغناء .

يأتي طرح أغنية "أنا هتجنن" كتحدي لقرارات نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر والذي أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومنهم أوكا وأورتيجا.

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