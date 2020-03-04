محامي حسام حبيب يكشف تفاصيل الحكم بحبس موكله

أثار الحكم على المطرب حسام حبيب؛ زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، جدلاً بين جمهوره وتساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، وهل هناك نية للتصالح وخروجه من هذا المأزق أم أن هناك خلفيات أخرى لذلك الحكم ستزيد الأمور تأزماً، ورداً على كل تلك التساؤلات، كشف الدكتور حسام لطفي؛ محامي حبيب، عن أن الحكم الذي صدر ضد موكله بالحبس عاماً؛ على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده من جانب ياسر خليل، اتهمه فيها بالشروع في قتله، حكم ابتدائي.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن هذا الحكم يعتبر في جنحة ضرب، وهناك تقرير طبي أثبت فيه كدمات في البطن. وأنه قرر أن يستأنف على الحكم، وتم تحديد جلسة للاستئناف يوم 9 نيسان (أبريل) المقبل.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكماً بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام غيابياً، في القضية المتهم فيها بالشروع في الاعتداء على المنتج ياسر خليل؛ مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أن أشهر السلاح الناري في وجهه.

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