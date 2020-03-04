مذيع شهير يستقيل على الهواء بسبب تهمة أخلاقية

القاهرة – لايف ستايل
لم يتردد مقدم البرامج الأميركي الشهير كريس ماثيوز في التقدم باستقالته بعد حلقة من برنامجه الحواري "هاردبول".
وقام بذلك مباشرة على الهواء وأعاد هذا إلى توجيه تهمة الفعل غير الاخلاقي له أي التحرش. وأعرب عن أسفه لذلك مقدماً اعتذاره.
وقال في بداية الحلقة: "قررت أن تكون حلقة الليلة من برنامج هاردبول الأخيرة لي. فبعض الرجال وأنا أحدهم يعتقدون أن التغزل بمظهر المرأة أمرعادي. لكن يبدو أنه لم يكن كذلك أبداً. ولهذا أعتذر عن تعليقات أطلقتها سابقاً".
وعلى إثر هذا غادر الاستديو ليتولى أحد زملائه تقديم الحلقة. وجاء هذا بعد مرور عقود على تقديمه للبرنامج وبعد أن وجهت إليه إحدى ضيفاته تهمة إطلاق تعليقات غير لائقة بحقها.
ويشار إلى أن ماثيوز يتميز بالصراحة والوضوح في تعامله مع ضيوف برنامجه. وهو متزوج من المذيعة كاثلين ماثيوز منذ أكثر منذ العام 1980 ولديهما 3 أبناء هم المخرج مايكل والممثل توماس وكارولين.
وأطلقت هذه الاستقالة موجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم المتابعون بين داعم للإعلامي ومنتقد له.
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