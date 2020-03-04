رعب كورونا يسيطر علي فنانة خليجية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً فيديو للمخرجة والفنانة الكويتية فاطمة الصفي أشارت فيه إلى الخطوات التي تقوم بها بسبب خوفها من الاصابة بفيروس كورونا الشائع عالمياً.

وظهرت في المقطع المصور وهي تضع الكمامة الطبية على وجهها. وأشارت إلى أن والدها يستغرب ذلك. وشددت على أهمية فعل ذلك من أجل حماية الآخرين من العدوى مشددة على بعض الإجراءات التي يجب أخذها من أجل الوقاية من المرض.

وقالت إنه من المهم غسل اليدين بشكل جيد إضافة إلى العناية بنظافة مختلف الأسطح والمصعد وقبضات الأبواب.

وأحدثت بهذا موجة من الجدل حيث تباينت الآراء بشأن ما قالته. ورأى بعض المتابعين أنها تبدو مريضة فيما لاحظ آخرون أنها تضع الكمامة بطريقة خاطئة وأثنى فريق ثالث على حرصها على الحفاظ على صحتها وصحة الأشخاص المحيطين بها.

وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات أكثر من 84 ألف مشاهدة.

Advertisements

ويشار إلى أن وكالة الأنباء الرسمية الكويتية نقلت عن وزارة الصحة أمس الثلاثاء 3 مارس آذار 2020 أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لهذا التاريخ. ويأتي هذا بعد ارتفاع العدد يوم الاثنين إلى 56 حالة مؤكدة.

قد يهمك ايضاً:

تأجيل حفل إليسا في أربيل بالعراق بسبب كورونا

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي