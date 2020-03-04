الكشف عن حقيقة تسريب أغنية عمرو دياب التي أهداها لدينا الشربيني

بعد الضجة التي أثارها الفنان رامي صبري باطلاق أغنية بصوته للنجم المصري عمرو دياب من البوم "سهران"، رد الشاعر والملحن عزيز الشافعي على الأمر، قائلاُ: "مش عارف ايه اللي حصل".

وأكد في لقاء مع برنامج the insider أنه "كنت شغال في أغنية (حياتي مش تمام) لصبري، وهو صديق مقرب لي وبالصدفه سمع اغنية (زي مانتي) للفنان عمرو دياب وعجبته جدا، وكل الموضوع اننا غنيناها سويا".

واضاف: "النسخة اللي اتسربت بصوت رامي صبري من الاغنية مفيهاش حاجة هو كان مغنيها معايا فقط".

وكان جمهور "الهضبة" شن هجوماً قاسياً على صبري، لافتين الى انه يسعى دائماً لتقليده لناحية الشكل وطريقة الغناء ويحاول أيضاً إثارة الجدل للايحاء للجميع بأن الأغنية طرحت عليه قبل عمرو دياب.

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من جهة ثانية، طرح الشافعي، أغنية جديدة بعنوان "مبروك يا زمالك" عبر الساوند كلاود، احتفالًا بفوز نادي الزمالك مساء بكأس السوبر بعد خسارة النادي الأهلي في المباراة.

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