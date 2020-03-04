نوال الزغبي نجمة الدورة التاسعة من caftan mazagan

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""الخليج 365"" من بيروت: حلّت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة شرف على الدورة التاسعة من تظاهرة "قفطان مازاغان" المنظمة من قبل "جمعية الأيادي البيضاء" ودار "أزياء ليليان"، في مدينة الدار البيضاء. حيث كانت نجمة الحفل بمجموعة من أغنياتها الجديدة، في الحدث الذي شاركت فيه أيضاً الفنانات "سلمى رشيد، و صفاء وهناء" وحضره أكثر من 1200 شخص، يتقدمهم السفير اللبناني زياد عطالله، شخصيات دبلوماسية وفعاليات اجتماعية، وعدد كبير من الفنانين ومصممي الأزياء المغاربة بينهم حسن بوشيخي، فتيحة اللوح، زوهرة لعمش، فدوى شنوف، منى جلال منصور، زينب لحمودي، كريمة العلوي، و زهور ايبرا، بالإضافة إلى ممثلة مركز ولاد زمام، والتي تعتبر أصغر مصممة مشاركة، ولا تتجاوز بعمرها الـ17 سنة، لتختار تحدي إعاقة الصم والبكم والدخول إلى عالم تصميم الأزياء بفضل المركز الذي تم افتتاحه مؤخراً من طرف "جمعية الأيادي البيضاء" بجماعة ولاد زمام التابعة لعمالة إقليم الفقيه بن صالح.

والجدير ذكره أن "Caftan Mazagan" حدث سنوي يهدف لتسليط الضوء على الصناعات التقليدية، ودورها في إنعاش السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى التعريف بالقفطان المغربي وبالمصممين الذين يقفون وراء هذا التراث المغربي المتميّز.

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يُذكر أنها تعرضت لموقفٍ طريف في المغرب بسبب طول المرافق الذي كان يسير معها. حيث توقفت ناظرة إليه وعلقت قائلة: "مش أنا القصيرة هوي كثير طويل".