ياسمين عبد العزيز تعترف بحبها لـ"أحمد العوضي"

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""الخليج 365"" من بيروت: ردت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على شقيقها وائل الذي هاجمها والممثل أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمدونة طويلة، بسبب صورها معه سائلاً عن نوع العلاقة التي تجمعها به. حيث قدمت اعترافاً رسمياً بعلاقتها به عبر تعليقٍ كتبته على صورة جديدة تجمعهما، وجاء فيه: "بحبك يا أحمد". فبادلها الأخير بنشر الصورة نفسها وبالتعليق نفسه معكوساً "بحبك يا ياسمين".

ويأتي هذا الإعتراف المتبادل على خلفية التدوينة المطولة التي هاجمهما بها وائل عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، مطالباً "العوضي" بعدم العبث مع شقيقته والدخول لمنزل أهلها ليتحدث مع "الرجالة". وهو ما رد عليه "العوضي" بتدوينة مطولة رافضاً اتهامه باستغلال ياسمين وقبول الهدايا منها. حيث رد الهجوم باتهام شقيقها باستغلالها مؤكداً على أنه عصامي نجح بجهوده الخاصة. Advertisements وفيما يلي تدوينتي وائل وأحمد:

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