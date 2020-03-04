حذف أغنية عود البطل لحسن شاكوش وعمر كمال من "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تفاجأ الجميع بحذف مهرجان "عود البطل"، لنجمي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، بعد يوم واحد فقط من طرحها، وتخطيها حاجز الـ3 ملايين مشاهدة. وتصدرت أغنية "عود البطل"، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا بعد ساعات قليلة من طرحها بموقع "يوتيوب"، الأغنية كلمات مصطفى التوت وتوزيع ساسو. كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة ‏غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في ستاد القاهرة، بنسختها القديمة.

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