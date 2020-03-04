أحمد فلوكس يتحدث عن عروسته الجديدة: "سيدة أعمال وعندها أولاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي بمقوع إنستجرام، عن زيجته الجديدة، وتحدث عن قصة حب جمعتهما منذ الطفولة.

ونشر "فلوكس" صورة لغرفة نوم، وعلق: "بسببب الصورة دي قالوا عليا اتجوزت وبقضي شهر العسل وقبليها قالوا عليا إني اتجوزت عرفي وقبليها قالوا كلام كتير، بس أحب دلوقتي أقول أنا إيه".

وتابع: "الحقيقة اه ادعولي اتجوز الانسانة اللي قابلتها والحقيقة هي كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين، ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل هي الحقيقة سيده أعمال في مجال السياحة، وبنت ناس محترمين جدا ومن عيلة".

واستكمل: "لأن وزنها يتاقل دهب والحقيق علشان أقدر أروح أطلب إيديها وأنول شرف جوازها، محتاج ترتيبات كتير وأحوش كتير، علشان مهرها أكيد مش مهر عادي، ولا شبكتها هتكون شبكة عادية".

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وأضاف: "بما إني مش صغير وعندي ابن فأكيد هي كمان مش صغيرة وأكيد عندها ولاد من أجمل الأولاد اللي شوفتهم في حياتي، فأكيد الجواز محتاج وقت وتحضير وعلشان أروح لأهلها ده لوحده موضوع كبير، فعلشان كدة لسه ماخدتش خطوة صريحة".

واختتم رسالته: "ادعولي علشان ساعات بيكون رزق ربنا لعبده هو واحدة زي دي تشاركه حياته، للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني، ده ردي على موضوع الجواز، وفي النهاية أحب أقول كلمة واحدة بالنسبة لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمة".

وكانت شائعات قد طالت الفنان أحمد فلوكس، عن ارتباطه من "خبيرة تجميل"، خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، تعاقد "فلوكس" على مسلسل إذاعي من إنتاج شركته، مع طليقته الفنانة هنا شيحة، بعنوان "طلقني شكرا".