هذه إيرادات "بعلم الوصول" بعد أسبوع من عرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يتنافس فيلم "بعلم الوصول" مع 6 أفلام أخرى بالسينمات، هي "الفلوس"، "لص بغداد"، "رأس السنة"، "بنات ثانوي"، "صندوق الدنيا"، "يوم وليلة". الفيلم حقق بعد أسبوع واحد من طرح بدور العرض السينمائي إيرادات قدرها 77 ألف 28 جنيه. وقد شارك الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي أقيمت الشهر الماضي بمدينة أسوان. فيلم "بعلم الوصول" بطولة بسمة، لبنى ونس، بسنت شوقي، محمد سرحان، الطفلة رفل، ومن تأليف وإخراج هشام صقر.

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