"كلام لايمتّ للبشر ".. أصالة تدعم الفنان عبدالمجيد عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعمت الفنانة السورية أصالة نصري، صديقها الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، الذي اضطر لإغلاق حسابه على موقع تويتر، بعد تعرضه لإساءات من قبل بعض متابعيه.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "أمير الخلق والموهبة والثقافة المُغلّفة بالبساطة والطّيب، ياعبد المجيد الغالي الحبيب، كيف لإنسان برفعتك أنّ يتأثّر بكلام لايمتّ للبشر بصلة".

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وتابعت: "عليك أنّ تحزن على أمثال هؤلاء، لأنّهم كالعفن على أطراف الحياة يقتاتون منّ أذيّة الكبار، أرجوك عُدّ كيّ لا ينتصر السوء، مجيدنا لا تحزن".

وأعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله عن تعرضه لإساءات قائلا: "مشواري الفني 36 سنة، وكل هذه الألفاظ أسمعها، وأنا في الخمسينات من عمري، طظ في الفن، طظ في تويتر، طظ في كل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".