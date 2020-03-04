‪بسبب التعليقات المسيئة.. الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله يغلق حسابه في تويتر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أغلق الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، بعد دخوله في مشادة مع عدد من متابعيه.
وكتب عبدالمجيد قبل إغلاق حسابه: "مشواري الفني 36 سنة، وكل هذه الألفاظ أسمعها، وأنا في الخمسينات من عمري، طظ في الفن، طظ في تويتر، طظ في كل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".
وفي أول تعليق له كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: "يا حبيبي يا بو عبدالله لا تهتم، وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراي الشبك، للأسف في ناس ما تخجل، القافلة تسير".
الفنان عبدالمجيد عبدالله يعتبر من أشهر مطربي الخليج، له عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، أبرزها "يا طيب القلب".
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