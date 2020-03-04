تراند اليوم : ممثل مصري يدخل على خط أزمة "العوضي وياسمين": يا خسارة الرجولة



دخل الممثل والمنتج المصري، محمد محمود عبد العزيز على خط الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية بين الممثلة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها الممثل وائل عبدالعزيز، عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها الأخير لها، على خلفية ما تردد عن ارتباطها بعلاقة عاطفية مع الممثل الشاب أحمد العوضي.

وكان "وائل" انتقد في منشور التقاط شقيقته صورًا مع أحد الأشخاص لم يسمه، لكنه وصفه بأنه "واحد أصغر منك ب 10 سنوات على حساب سمعتها وسمعة العائلة"، قائلاً إنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا.

واعتبر عبدالعزيز في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، أن ما قاله شقيق "ياسمين" لا يمت للرجولة والأخلاق بصلة، معلقًا: "ألف خسارة على الرجولة لما أخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين بألف راجل".

وانتقد عبدالعزيز، إثارة شقيق "ياسمين" للأمر بهذه الطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي، "اللي بيحصل ده ملوش علاقة بأي حاجة اسمها رجولة ولا أخوة ولا تربية ده خرج برا نطاق المنطق".

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وتابع: "أنا فاكر زمان إن أهالينا علمونا نتلم مع بعض ونحابي على بعض بس ده للي اتربى يعني.. الأخ اللي دخل كتب كده ده على أخته دماغه مبتفكرش!! كتب أول سطر ماشي كان مختل ساعتها ولا حاجة، وبعد كده بقيت السطور بقيت الكلام مفكرتش إنت بتعمل ايه !.. يا عم دا لو واحد مصاحب واحدة وسابها مش هيجرؤ إنه يتكلم عنها كده.. طب يا بني اتكلم عن واحدة منعرفهاش اتكلم عن واحدة مش معروف إنها بألف راجل وجدعة".

وبعد ظهورهما في أكثر من مناسبة، اعترف العوضي، وياسمين في وقت مبكر اليوم بارتباطهما بعلاقة حب، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعًا بين متابعيهما.

كانت البداية عندما نشر العوضي صورة تجمعه مع "ياسمين" عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً لها: "بحبك يا ياسمين"، لترد الأخيرة عليه عبر حسابها: "بحبك يا أحمد".