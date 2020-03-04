الخليج 365_تتحقق: صراع حسام حبيب وياسر خليل من جناية شروع في قتل إلى جنحة ضرب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - آثار البيان الصادر من هيئة الدفاع عن المستشار الفني ياسر خليل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق، بخصوص إدانة زوجها الحالي المطرب حسام حبيب بجريمة الشروع في القتل، جدلا كبيرا داخل الوسط الفني، وانفرد "الخليج 365 نت" بتأكيد أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة الجديدة يخص جنحة ضرب متبادل بين الطرفين.

حسام حبيب أدين بجنحة ضرب وليس جناية شروع في قتل

"الخليج 365 نت" تواصل مع مصدر قانوني في دائرة محاكم التجمع الأول، كما أجرى اتصالا مع المحامي د. حسام لطفي المستشار القانوني لحسام حبيب، وتم التأكد من أن الدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول، ضمت اسم الطرفين حسام حبيب وياسر خليل كمتهمين بتبادل الاعتداء بالضرب وإحداث إصابات، ولكن المحكمة قررت براءة ياسر خليل، وإدانة حسام حبيب بعقوبة السجن لمدة عام والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.

وبحسب أوراق الدعوي جرت الواقعة أمام منزل ياسر خليل، ووفقا لأقواله تم إثبات أن حسام حبيب توجه إليه لمعاتبته على الاتصال بزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب وطلب منه الابتعاد عنها نهائيا، وتطور النقاش ليتحول إلى معركة، وتلقى ياسر وفقا للتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوي ضربة في بطنه أحدثت كدمة.

وأكدت المصدر القانوني ل"الخليج 365 نت" خلو أوراق الدعوى من أية لاستخدام السلاح الناري، لافتا إلى أن واقعة الشروع في قتل تحال إلى محكمة الجنايات وليس الجنح كما أن استخدام سلاح ناري في مشاجرة صار قضية أمن دولة وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون ترخيص واستخدام الأسلحة النارية.

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وأعلن حسام لطفي محامي حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب محامي المطرب حسام حبيب إن حكم الحبس سنة الذي صدر ضد موكله حسام حبيب هو حكم ابتدائي في جنحة ضرب، مرفق بها تقرير طبي بكدمة في البطن من قبل المنتج ياسر خليل، مشير إلى أنه تم تحديد موعد جلسة الاستئناف يوم 9 إبريل المقبل، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان رسمي يتم فيه كشف ملابسات وتفاصيل ما حدث.

يذكر أن ياسر خليل عمل مديرا لأعمال حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بنفس التوقيت، ولكن تم الاستغناء عنه من الطرفين قبل أيام قليلة من إعلان زواجهما، وتردد أن البعض قام بالوقيعة بين خليل والزوجين حسام وشيرين وادعى أنه من قام بتسريب فيديو البلهارسيا الشهير، ولكن شيرين تدخلت لاحتواء الأزمة وقتها كما حاولت احتواء تبعات المشاجرة بين حسام وخليل، ولكن الأخير تقدم أولا ببلاغ إلى السلطات المصرية.

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