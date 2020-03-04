عاد لها السرطان مجدداً.. والدة رونالدو تتعرض لسكتة دماغية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - أصيبت والدة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، بسكتة دماغية، فجر أمس الثلاثاء، وتم نقلها إلى المستشفى بصورة عاجلة

وكشفت تقارير صحفية محلية إن والدة رونالدو أصيبت بجلطة في المخ، مما أدى إلى حدوث السكتة الدماغية أنه تم نقلها إلى مستشفى في جزيرة ماديرا في البرتغال، مسقط رأس لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن حالة دولوريس أفيرو "مستقرة"، بعد خضوعها للفحوصات الطبية وتلقيها الإسعافات الأولية .

ومن المقرر أن تخضع «دولوريس أفيرو»، التي شاركت ابنها رونالدو فرحة بطولاته على أرض الملعب، لاختبارات جديدة في الساعات القليلة القادمة لتحديد حالتها الصحية، حيث كانت إصابتها مفاجأة على الرغم من أنها بدت سعيدة وبصحة جيدة طوال الأيام الماضية.

ونشرت دولوريس صورة على حسابها في "إنستجرام" يُعتقد أنها أخذت من شرفة منزلها في الجزيرة، كتبت فوقها تقول: "نهاية سعيدة للجميع"

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وقبل يومين، بدت دولوريس سعيدة ومسترخية في صورة تذكارية في ماتشيكو (مدينة صغيرة على الساحل الشرقي لماديرا) كانت قد نشرتها على صفحتها في "إنستجرام".

وأرفقت الأم البالغة من العمر 65 عامًا، نصًا مع الصورة كتبت فيه: "إنه الأحد، أتمنى يومًا سعيدًا للجميع.

وكانت دولوريس أصيبت بسرطان الثدي في 2007، لكنها شفيت منه، إلا أنها أعلنت في فبراير من العام الماضي أنها تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن عاد لها المرض الخبيث.

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