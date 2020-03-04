نادين نجيم تضع حداً للخلاف مع سيرين عبد النور عبر مناجاة فانزاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - أسدّلت الممثلة نادين نجيم الستار ليل أول من أمس على المعركة الحاصلة بين فانزاتها وفانز النجمة سيرين عبد النور. فتوجهت نجيم بشكل حاسم إلى جمهورها بانهاء المعركة التي كادت أن تؤجج النفوس بين جمهوري النجمتين.

بالمقابل، أشعلت سيرين عبد النور مواقع التواصل الاجتماعي "Spot On" الذي يقدمه الزميل رالف معتوق بعد مفاجأتها لزميلتها باميلا الكيك مباشرة على الهواء.

وفي التفاصيل، أرادت سيرين عبد النور أن تلتقي بصديقتها على الهواء مباشرة، وسرعان ما عَمّت أجواء المحبّة بين النجمتين.

وقامت باميلا الكيك بمشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه اللحظة ونشرت صورة، ردت فيها سيرين قائلة: "بدي فوت حتى عالهوا وبوسك وبقول للعالم أنا سيرين عبد النور".



وبعدها قامت باميلا بنشر فيديو مع سيرين علقت عليه: "تعوا نحكي عن الفن الصح والناس الحلوة، والصدق اللي الله بيحيطَك في... هيدي الحياة حلوة أنت قرر ما تزيد الشّدة فوق الـ"ي"...بحبك يا نجمة".

وأعربت نجيم في تصريح لبرنامج "تراندينغ" عن أسفها لما يحصل بين الفانزات، مشيرة إلى أنها "تشعر بوجود طاقة سلبية حولنا، ونحن لا نحبها ولا نحبذها ولا نريدها".

وتابعت "أتفهم جيداً مشاعر الفانز، وكل فان يحب فنانه ويدعمه ويريد أن يكون إلى جانبه ولا يريد لأحد أن يتكلم عنه".

وأضافت "اليوم هناك خطوطاً حمراء والخطوط الحمراء في بعض الأوقات يتم تخطيها وأقصد هنا فانزاتي وفانزات غيري، كي لا أحد يتهمني باتخاذ طرف ضد آخر، ولكن من بدأ لا أحد يمكنه أن يعرف كون ما حصل موجود على السوشيال ميديا".

نادين نجيم



ووجهت نادين نصيحة لمحبيها وفانزاتها قائلة: "ادعموني وحبوني بما ترونه مناسباً دون أن نضطر للانزلاق بالكلام عن أي شخص أو نعلق على أي أحد دون اللجوء إلى المقارنات والابتعاد عن التجريح بأي انسان آخر".

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وطلبت نادين من فانزاتها في حال رؤوا أي قلة تهذيب أو أي كلام جارح، فليقوموا بصورة عن الحديث ويرسلونها لها وهي تتصرف على طريقتها، ودعتهم أيضا إلى تجاهل الكلام وعدم الاهتمام ويستخدموا خاصية "البلوك"، وما حصل يحصل في أي مكان وانتهينا".

وتابعت " فليكملوا طريقهم ونكمل طريقنا بكل هدوء، وكل شخص يتكلم بأصله وتربيته وأخلاقه وأنا متأكدة أن جمهوري محترم ولا أريدهم أن ينجروا إلى أماكن لا تليق بهم ومطلبي منهم أن يتحلوا بالصبر ولا يدخلوا بمتاهات لا تشبههم ولا تليق بهم ولا بصورتي في حال كانوا يحبونني".

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ويبدو أن الحرب بين فانزات النجمتين أخمدت نيرانها اليوم بعد أن اشتعلت ليل الأحد، وأخمدتها سيرين باعادة نشر تغريدة نادين التي دعت فيها إلى أن "يكون الاحترام هو الأساس في اعطاء الرأي بعيداً عن الكلام السيء والأذية".

ولكن بعد إطلالة سيرين يوم أمس مع باميلا الكيك صاحبة التصريح الشهير الذي قالته بحق الممثلات اللبنانيات اللواتي يلعبن أدوار البطولة في الدراما، من خلال تغريدة أشارت فيها إلى أنها لن تطل هذه السنة في رمضان ولا خارجه لأنها اكتفت بمشاركتها في فيلمين سينمائيين، موضحة أنها تفكر بغيرها ولن تقبل بكل ما يعرض عليها، هذا عدا عن أن ما عرض عليها، معظم بطلاته أصبحن ملكات جمال، ثم ما لبثت أن أطلت في برنامج " et بالعربي" وقالت رداً على سؤال حول رأيها بـ نادين نسيب نجيم، اذ، قالت أن نادين نجيم "هي نجمة ولكن ما معنى نجمة؟ جاري نجم. كنت أحبّ شكلها في السابق وليس حالياً" مشيرة إلى "أن شركة الصباح لا تؤمن إلا بها، وأنها لم تشاهد 5 سنين أداء مختلف عندها" ومضيفة "نادين نجيم جميلة وهي تدرك هذا الامر جيداً، كما قالت باميلا أيضاً "عم يحفظوا ويعملوا شوي قصص. حطها حدّ جوليا روبرتس، هيدا منّو تمثيل".

وكانت نادين كتبت ما معناه أنّها لن تنجرّ إلى الردّ على الخصم كي لا تنزل إلى مستوى معركة لا تليق بها، قبل أن تنفجر كل محاولات التهدئة مساء أمس الأحد.

سيرين عبد النور



فقد اشتكت سيرين من الهجوم المستمرّ عليها من فانز نادين، وقامت بإطلاق وصف "زبالة" على متابعة شتمتها، لتعود نادين وتدخل على الخط، وتؤكد أنّ إقحامها في المعركة لا معنى له، مذكّرة بتغريدة كتبتها قبل سنوات، طلبت فيها من متابعيها احترام زملائها، وأكّدت أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تعاون الطرفين، مشبّهة ضبط المعركة برقصة التانغو التي تحتاج إلى شخصين، في تأكيد منها أنّ سيرين اتّخذت موقف المتفرّج ولم تقم بضبط جمهورها.

وذكّر جمهور سيرين نادين بتصريح لها قالت فيه إنّ الجمهور يتلقّى تعليمات من الفنان نفسه، في إشارة إلى الحروب التي لا تزال تشنّ على سيرين، ليقوم متابعو نادين ويؤكدون أنّ جمهور زميلتها يروّج أخباراً مسيئة لسمعتها خصوصاً بعد طلاقها، في وقت تقف فيه سيرين موقف المتفرّج، لتنتهي المعركة بحذف سيرين تغريداتها، بينما أبقت نادين على التغريدات المعاتبة.

يبقى السؤال، هل القصة "قصة رومانة أم قلوب مليانة بين فانز النجمتين"؟ وهل المصالحة الشهيرة التي رعتّها الممثلة ماغي بو غصن الصيف الماضي انتهت صلاحيتها وكانت فترة هدنة قبل انطلاق الموسم الرمضاني المقبل".

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