سهرانين لـ محمد محيي تتخطى المليون مشاهدة في 3 أيام

تخطت أغنيه "سهرانين" للفنان محمد محي حاجز المليون مشاهدة، بعد مرور 3 أيام فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". الأشهر عالمياً "يوتيوب". والأغنية هي ‏أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بتاع Advertisements زمان"، والمقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة. زمان"، والمقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة.

أغنية "سهرانين" من كلمات نور ‏حمدي، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشي، والـ"‏Mix‏" لمحمود عزت والـ"‏Master‏" لأمير محروس.

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