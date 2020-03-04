دعمت المطربة نانسي عجرم متسابقي برنامج the voice kids لوصولهم لمرحلة للنهائيات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وعلقت نانسي قائلة:"يوسف حسن ومحمد اسلام رميح من فريقي وصلوا لنهائيات ذا فويس كيدز صوتولن وساعدوهن يكونوا أحلى صوت يوسف حسن على الرقم ٢١، محمد اسلام رميح على الرقم 20".

جدير بالذكر أن في المواجهة الأخيرةببرنامج "the voice kids" اختارت المطربة نانسى، للتأهل للمرحلة النهائية من فريقها، محمد إسلام رميح، يوسف حسن، واختار المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من فريقه المتسابق آمنة دمق، محمد إبراهيم للتأهل للمرحلة النهائية، أما فريق محمد حماقى، المتسابقة ياسمين أسامة، محمد واكضيض. ذا فويس كيدز صوتولن وساعدوهن يكونوا أحلى صوت يوسف حسن على الرقم ٢١، محمد اسلام رميح على الرقم 20".جدير بالذكر أن في المواجهة الأخيرةببرنامج "the voice kids" اختارت المطربة نانسى، للتأهل للمرحلة النهائية من فريقها، محمد إسلام رميح، يوسف حسن، واختار المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من فريقه المتسابق آمنة دمق، محمد إبراهيم للتأهل للمرحلة النهائية، أما فريق محمد حماقى، المتسابقة ياسمين أسامة، محمد واكضيض.

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي توجه رسالة دعم لفريقها بمرحلة النهائيات بـ"the voice kids" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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