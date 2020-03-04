بالفيديو.. الجريني يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة بكليب أغنية "يا حبيبي"

حقق الفنان عبد الفتاح جريني بـ كليب أغنية "ياحبيبي"، أكثر من 100 ألف مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:وليد سعد، توزيع:شريف مكاوي، والكليب من اخراج:كامبا. توزيع:شريف مكاوي، والكليب من اخراج:كامبا. يذكر أن آخر إصدارت الجريني الغنائية أغنية "لفة" والتي اقتربت من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:شندي وكنكا، ألحان:المدفعجية.

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