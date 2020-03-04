غدًا.. رامي جمال للمرة الأولى في حفل غنائي بالفيوم

يستعد الفنان رامي جمال، لإحياء حفله الغنائي في محافظة الفيوم، ليكون أول حفل جماهيري بعد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي". ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا الخميس الموافق 5 مارس، بمشاركة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي. الموافق 5 مارس، بمشاركة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي. يذكر أن رامي قد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققَّ نسب مشاهدات واستماع عالية تخطت الـ 18 مليون مشاهدة، ضمَّ الألبوم 15 أغنية منهم"أدف يامراكبي، بيهم كلهم، سقف، بعد ماأغيب".، بالإضافة إلى توافره كـ CD في مختلف الأسواق والمتاجر الموسيقية. الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققَّ نسب مشاهدات واستماع عالية تخطت الـ 18 مليون مشاهدة، ضمَّ الألبوم 15 أغنية منهم"أدف يامراكبي، بيهم كلهم، سقف، بعد ماأغيب".، بالإضافة إلى توافره كـ CD في مختلف الأسواق والمتاجر الموسيقية.

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