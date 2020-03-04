الكورونا تصيب حفلات السعودية وإلغاء حفل محمد حماقي

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان JTTX للموسيقى بالمملكة العربية السعودية، عن تأجيل فعالياته، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وجاء الإلغاء بسبب الإحتياطات الأمنية لمرض "كورونا" الشهير الذي تتزايد إصاباته حول مستوى العالم بشكل يومي، حيث تم

إلغاء جميع فعاليات المهرجان بما فيها حفل الفنان محمد حماقي الذي كان من المقرر إقامته غدا الخميس في مدينة جدة بالسعودية، وتم نفاد تذاكره بالكامل، واوضحت في اعلانها عن كيفية استرداد قيمة التذاكر المدفوعة للجمهور.

شارك في المهرجان عدد كبير من الموسيقين العالميين بالإضافة إلى المغني الأمريكي الشهير "ايكون"، والفنان تامر حسني في حفل غنائي ضخم جمعهما الأسبوع الماضي، وتباعا للإحتياطات الإحترازية بمنع التجمعات بسبب المرض والحد من انتشاره، تم التوقف عن اي نشاطات احتفالية حتى اشعار آخر.