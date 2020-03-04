الجمهور يدعم عبد المجيد عبدالله بعد غلق حسابه بتويتر لتعرضه للإهانة

وجه جمهور الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله رسائل دعم واعتذار له، بعد تعرضه للإهانة من قبل أحد المتابعين له مما أصاب الفنان بغضب شديد اضطر على أثره إعلانه غلق حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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وكانت بداية الأزمة حين استهزء أحد المتابعين من الأغاني السعودية وقارنها بالأغاني العراقية وتطاول في تعبيره، مما استفز عبد المجيد عبدالله وتبادولوا التعليقات الغير لائقة كما اعتبرها المتابعين، ليقرر الفنان غلق حسابه وغرد قبلها بأخر تدوينه له وقال:"مشواري العمري ٣٦ سنة وأسمع كل هذه الألفاظ وأنا في الخمسينيات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح".

ليخرج ابنه ويعبر عن حبه لوالده وفخره به وكتب:"تبقى الشامخ والقامة الي نفتخر فيها

ونقتدي فيه في مجالات الحياة المختلفة انت الأب والصديق اللي افتخر في محبة الناس له وفِي اسمك وفي كل ما تقدمه..تبقى الأول والأفضل والأجمل..عطاك الله ملايين القلوب المحبة لأنك تستاهل الحب من جمهورك العظيم في كل مكان".

وبالرغم من انتقاد البعض لطريقة الرد التي استخدمها الفنان، إلا أن الكثيرون وجهوا رسائل دعم واعتذار له، وطالبوه بالعودة وعدم التأثير ممن لا يعرفون أداب الحديث ويتطاولوا دون وجه حق، وقال حساب يحمل أسم طلال العباسي:"لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يؤذي الأعين..لاعزاء على الحاقدين والكارهين لعبدالمجيد عبدالله، فهو كبيروسيظل كبير شاء من شاء وأبى من أبى".

وتابع أخر:"حرفيا الإساءة للفنان الكبير

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الراقي المبدع عبد المجيد عبد الله ما كان لها ابدًا أي داعي وما تمثل أي شخص سمع اغانيه وانطرب على نبره صوته الفخمة"، مؤكدا أن من يفكر أن الاساءة والتقليل من شأن أحد أمر مضحك يعتبر شخص مريض.

وعبر أحد النشطاء عن دعمه لعبد المجيد عبدالله مشيدًا بأخلاقه واحترامه لجمهوره مشددًا على ضرورة وقفة تضامنية معه وقال:"فنان شفاف، وقور، صادق في مشاعره وأدائه، يختار بعناية كلماته، يحترم جمهوره، تجربته عميقة وثرية، مؤدب جدًا، حضوره مليء بالرقي..يحبه المتذوقون للكلمة العذبة الجميلة..أغانيه تعكس جمال روحه في الحب والعتاب والهجر والفراق والأغاني الوطنية..يستحق وقفة تضامنية".

كما دعمته شركة روتانا على صفحتها ونشرت مقطع لأحد أغانيه مؤكدة أن الجمهور اشتاق لتغريداته، وناشدته بعدم الالتفات والاهتمام للقلة، واعتبرتهم حاقدين للنجاح.

يذكر أن أخر أعمال عبدالمجيد عبدالله أغنية "حن الغريب" لاقت استحسان الملايين من الجمهور، وحصلت على أكثر من 14 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من تأليف الشاعر فهد المساعد، والحان "مُبهم"، وتوزيع عصام الشرايطي.