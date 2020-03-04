ناهد السباعي: "اخيه ع الرجالة".. هل تقصد شقيق ياسمين عبد العزيز؟

أثارت الفنانة ناهد السباعي تساؤلات جمهورها، حول منشورها الأخير، وذلك على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

هاجمت ناهد السباعي الرجال في منشورها قائلة:" بجد مش قادرة امسك نفسي يا جماعة ارجوكم ارجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي اسرار بيوت الناس و عرضهم و حالهم وشرفهم و عيوبهم و مشاكلهم عشان ده ذنب اكبر م التنمر الي ترند اليومين دول... الهم استر

عوراتنا و آمن روعاتنا لنا و لكم جميعا يارب... محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي انا و احب اقول لصحابي الي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخويه و صاحبي ؟؟!!! لكن اخيه عالرجالة".

وتساءل متابعوها عبر التعليقات عن سبب كلامها وهجومها، وبعضهما توقع ردها بسبب الهجوم الأخير الذي حدث بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وأخيها بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

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وكان الفنان وائل عبد العزيز هاجم شقيقته بسبب إرتباطها بالعوضي على حساله الرسمي على "فيسبوك"، مما أثاراستياء محبي ياسمين ومتابعيها بسبب أسلوب نصيحته الخاطئة لها، ولم ينتهي الوضع إلى هذا الحد، فقام العوضي بالرد عليه من خلال منشور له، وبعدها بساعات قليل قاما العوضي ووائل بمسح المنشورين، وانتهى الحديث بإعتراف متبادل من ياسمين والعوضي بحبهما رغم الهجوم.