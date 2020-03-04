بشرى:أنا من مواليد الثمانينات ومحدش يقدر يكذب سني

عبرت الفنانة بشرى عن إستيائها على مايثار حول عمرها الحقيقي، بعد أن روج عدد من رواد التواصل الإجتماعي أنها فى 42 من عمرها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
خبرتي في الحياة تعمل ٧٢ مش بس ٤٢ بس يا جماعة مستعجلين على إيه، ما إحنا كدة كدة رايحين رايحين وخصوصا مع جنون الأوبئة اللي هبت علينا".
وعلقت بشرى قائلة:"بالنسبة للناس والويكيبيديا اللي مصرين يكبروني بالعافية، صحيح إن
وتابعت: "بس يؤسفني إني أبلغكم للمرة الألف إني مواليدالثمانينات، والله ثمانينات ومحدش يقدر يكذب طول ما السجل المدني موجود، وعموما سواء كنت إمرأة ثلاثينية أو أربعينية أو حتى في سن السبعين، فهفضل شحرورة في نفسي طول ما أنا عايشة".
يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية"، الذي عرض في رمضان 2018، وهو من بطولة الزعيم عادل إمام، هبة مجدي، طارق صبري، ومن إخراج رامي إمام.
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