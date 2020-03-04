بين السكوت والاعتراف.. بدايات قصة حب احمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أثارت التصريحات العاطفية المتبادلة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس، ليكون ذلك بمثابة إعلان رسمي لإرتباطهما.
بدأت موجة الشكوك عندما نشر العوضي صورة تجمعه بـ ياسمين أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وكان هذا أول ظهور لهما في مناسبة خاصة بعد البطولة الدرامية التي جمعتهم في مسلسل"لآخر نفس" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2019.
وتم التكتم منهما عن اي تصريحات او اعترافات رسمية توضح مايربطهما، وسط كثير من التساؤلات والشكوك حول ظهورهما المفاجيء سوياً.
وظهر العوضي مؤخراً في إحدى لقاءاته التليفزيونية، وعند سؤاله عن علاقته بـ ياسمين ظهر عليه الإرتباك الشديد ولم ينفي
وانتهت الشكوك والتساؤلات بإعتراف ياسمين بحبها لـ أحمد العوضي، وذلك من خلال نشر صورة تجمعهما سوياً حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها بـ "بحبك ياأحمد".
وجاء رد العوضي عليها سريعاً "بحبك ياياسمين"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، بنفس الصورة ليسدل الستار على حكايتهما بهذا الإعتراف الرسمي.
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