كيف كان اللقاء الأول بين صوفي تيرنر وزوجها؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية ​صوفي تيرنر​ عن أول لقاء جمعها بزوجها النجم ​جو جوناس​، كاشفة انها التقته اول مرة في احد النوادي الليلية، وظنّت حينها انه متعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه.

واضافت صوفي انها ذهبت برفقة اصدقائها الرجال لمقابلته نظرا لخوفها منه، ثم رقصت معه وتحدثا لوقت طويلة وحينها غيرت رأيها السلبي فيه.

وقد تزوج الثنائي في منتصف العام الماضي وأقاما حفلي زفاف أولهما في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية الذي كلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، ثم أقاما حفلاً ثانياً في فرنسا كما أمضيا شهر العسل في إيطاليا.

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