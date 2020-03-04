إلغاء حفل ميريام فارس في السعودية لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كان من المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية ​السعودية​ بتاريخ 20 اذار الحالي في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في جدة، تقرر إلغاء الحفل وذلك حفاظاً على سلامتها وسلامة المواطنين وضمن الإجراءات الإحترازية التي يتم أخذها جراء إنتشار فيروس كورونا.

وميريام فارس ليست اول فنان او فنانة يتم الغاء حفلها الفني بسبب هذا الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في الشرق الاوسط والعالم وخوفا على سلامة المواطنين والفنانين منه

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