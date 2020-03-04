فاطمة الصفي تثير قلق متابعيها.. هل أُصيبت بـ"كورونا"؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الكويتية ​فاطمة الصفي​ قلق متابعيها، بعد إنتشار مقطع فيديو لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت فيه إلى الخطوات التي تقوم بها، بسبب خوفها من الإصابة بفيروس ​كورونا​.

وظهرت الصفي في الفيدو وهي تضع الكمامة الطبية على وجهها، وقالت إن والدها يستغرب ذلك، كما شددت على أهمية فعل ذلك من أجل حماية الآخرين من العدوى، وعلى بعض الإجراءات التي يجب أخذها من أجل الوقاية من المرض.

وأضافت أنه من المهم غسل اليدين بشكل جيد، إضافة إلى العناية بنظافة مختلف الأسطح والمصعد، وقبضات الأبواب.

وتباينت الآراء بشأن ما قالته الصفي، ورأى بعض المتابعين أنها تبدو مريضة، فيما لاحظ آخرون أنها تضع الكمامة بطريقة خاطئة، بينما أثنى فريق ثالث على حرصها على الحفاظ على صحتها، وصحة الأشخاص المحيطين بها.