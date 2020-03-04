أحمد فلوكس يوضح حقيقة زواجه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد فلوكس عن زواجه وقصة حبه، داعيا الجمهور بالدعاء له كي يتجوز فعلا.
ونشر أحمد صورة لسرير وعلّق عليها قائلة: "ههه بسببب الصوره دي قالوا عليا اتجوزت و بقضي شهر العسل و قابليها قالوا عليا اني اتجوزت عرفي و قابليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي اقول انا ايه ..... الحقيقه اه ادعولي اتجوز الانسانه اللي قابلتها و الحقيقه هي كانت معايا في نفس المدرسه و عشره سنين و مش زي ما قالوا خبيره تجميل هي الحقيقه سيده اعمال في مجال السياحه".
واضاف: "و بنت ناس محترمين جدا و من عيله ولان وزنها يتاقل دهب و الحقيقه علشان اقدر اروح اطلب اديها و انول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير و احوش كتير علشان مهرها اكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكه عاديه ... و بما اني مش صغير و عندي ابن فاكيد هي كمان مش صغيره و اكيد عندها ولاد من اجمل الاولاد اللي شوفتهم في حياتي فا اكيد الجواز محتاج وقت و تحضير و علشان اروح لاهلها ده لوحده موضوع كبير .... فا علشان كده لسه ماخدتش خطوه صريحه".
واختتم : "ادعولي علشان ساعات بيكون رزق رينا لعبده هو واحده زي دي تشاركه حياتوا ... للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني ..... دي ردي علي موضوع الجواز ... و في النهايه احب اقول كلمه واحده بالنسبه لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمه ".
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